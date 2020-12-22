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İstanbul Valisi Yerlikaya açıkladı: İkinci dalganın zirve noktasını geride bıraktık

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Giriş: 22.12.2020 11:15
Güncelleme:22.12.2020 11:26
Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Covid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı yüzde 25 oranında azaldı" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların yüzde 25 azaldığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı." bilgisini verdi.

Vali Yerlikaya, "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." ifadesini kullandı.

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