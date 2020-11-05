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İstanbul Valisi Yerlikaya 39 ilçe belediye başkanıyla korona virüs tedbirlerini konuştu

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Giriş: 05.11.2020 21:44
Güncelleme:05.11.2020 21:44
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’daki belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanının katıldığı bir video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda korona virüse karşı alınacak tedbirler ve denetimler ele alındı.

"BELEDİYELERİMİZİN DESTEĞİ VE DENETİMLERİ ÖNEMLİ"

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanımız ile çok verimli bir toplantı yaptık. Belediyelerimizin desteği ve denetimleri önemli. Yeme/içme yerlerinde ve semt pazarlarında mesafe kuralına harfiyen uyulması için hep birlikte sahada olacağız" notuyla birlikte toplantıya ilişkin kısa bir video paylaştı.

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