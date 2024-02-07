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İstanbul Valisi Davut Gül'den terör saldırısı ile ilgili açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.02.2024 13:30
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis noktasına düzenlenen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Vali Gül’den terör saldırısı ile ilgili açıklama
Vali Gül'den terör saldırısı ile ilgili açıklama
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