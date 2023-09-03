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İstanbul Valisi Davut Gül: ”Yangının piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz”

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Giriş: 03.09.2023 18:36
Sultangazi’de ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı, ateş yaktığı, mangal yaktığı yerler değil. Dolayısıyla daha kenarda olan bir yer. O açıdan piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz” dedi.
Davut Gül’den orman yangını açıklaması
Davut Gül'den orman yangını açıklaması
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