03 Eylül 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul Valisi Davut Gül: ”Yangının piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz”
Sultangazi’de ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı, ateş yaktığı, mangal yaktığı yerler değil. Dolayısıyla daha kenarda olan bir yer. O açıdan piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz” dedi.