İstanbul Valisi Davut Gül: ”Yangının piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz”

Sultangazi’de ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, “Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı, ateş yaktığı, mangal yaktığı yerler değil. Dolayısıyla daha kenarda olan bir yer. O açıdan piknik yapan vatandaşlarımızdan dolayı çıktığını düşünmüyoruz” dedi.