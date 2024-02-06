06 Şubat 2024, Salı
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İstanbul Valisi Davut Gül Çağlayan Adliyesi’nde yaralananları ziyaret etti!
İstanbul Valisi Davut Gül, Çağlayan Adliyesi’ndeki silahlı saldırı sonucu yaralanan 1’i polis 3 kişiyi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’nde ziyaret etti. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesindeki ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Gül, Şu anda hayati riski olan yaralımız yok. Biz, şimdi yaralılarımıza geçmiş olsun ziyareti için geldik, bir açıklama yapılırsa Sayın Adalet Bakanımız tarafından yapılacaktır ifadelerini kullandı.