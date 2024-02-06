06 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul Valisi Davut Gül Çağlayan Adliyesi’nde yaralananları ziyaret etti!

İstanbul Valisi Davut Gül Çağlayan Adliyesi’nde yaralananları ziyaret etti!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.02.2024 15:31
İstanbul Valisi Davut Gül, Çağlayan Adliyesi’ndeki silahlı saldırı sonucu yaralanan 1’i polis 3 kişiyi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’nde ziyaret etti. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesindeki ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Gül, Şu anda hayati riski olan yaralımız yok. Biz, şimdi yaralılarımıza geçmiş olsun ziyareti için geldik, bir açıklama yapılırsa Sayın Adalet Bakanımız tarafından yapılacaktır ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Valisi yaralıları ziyaret etti!
İstanbul Valisi yaralıları ziyaret etti!
Başkan Erdoğan’dan muhalefete tepki
Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki
MHP lider Devlet Bahçeli’den Kahramanmaraş’ta önemli açıklamalar
MHP lider Devlet Bahçeli’den Kahramanmaraş’ta önemli açıklamalar
Hem afetzede hem kurtarıcı olduk
"Hem afetzede hem kurtarıcı olduk"
Adliyede terör saldırısı önlendi
Adliyede terör saldırısı önlendi
’Asrın Felaketi’nin birinci yılında Kahramanmaraş’ta
'Asrın Felaketi'nin birinci yılında Kahramanmaraş'ta
İlk detaylar A Haber’de
İlk detaylar A Haber’de
Depremden 1 yıl sonra Hatay! AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber’de anlattı: En büyük hatamız Hatay depreminin büyüklüğünü anlatamamak
Depremden 1 yıl sonra Hatay! AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman A Haber'de anlattı: En büyük hatamız Hatay depreminin büyüklüğünü anlatamamak
Çağlayan Adliyesi’nde saldırı anı ortaya çıktı
Çağlayan Adliyesi'nde saldırı anı ortaya çıktı
Yabancı basının deprem bölgesindeki şaşkınlığı
Yabancı basının deprem bölgesindeki şaşkınlığı
Çağlayan Adliyesi’nde silah sesleri!
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri!
İşte depremin yıl dönümünde Malatya
İşte depremin yıl dönümünde Malatya
Daha Fazla Video Göster