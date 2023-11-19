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İstanbul Valisi Davut Gül A Haber'de! Yağışlar ne kadar sürecek?

A Haber
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Giriş: 19.11.2023 17:13
İstanbul Şile'de etkili olan fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Yollar göle döndü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor. Şile'de bir gün eğitime ara verildi. Öte yandan Sarıyer'deki Rumeli Feneri'nde fırtına nedeniyle etkili olan dev dalgalar mendireği aşağarak balıkçı barınakları ve restonlara vurdu. Duvar yıkıldı. İstanbul Valisi Davut Gül A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
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