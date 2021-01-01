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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı

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Giriş: 01.01.2021 00:45
Güncelleme:01.01.2021 00:52
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş yeni yılın ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimlerde bulundu. Vali Yerlikaya, görevli polislerin yeni yıllarını kutladı. A Haber muhabiri son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yeni yıla İstanbul İl jandarma Komutanlığı personeli ile girdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce yılbaşı ziyaretleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Vali Yerlikaya ve Bakan Yardımcısı İnce, 2021'e burada jandarmalar ile birlikte girdi. Vali Yerlikaya görevi başında olan jandarma personeli ile bir araya gelerek görevlerinde başarılar diledi. Vali Yerlikaya daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü' nde görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yıllarını kutladı ve denetlemelerde bulundu.

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