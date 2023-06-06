06 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul Valiliği’ne Gaziantep Valisi Davut Gül atandı!

İstanbul Valiliği’ne Gaziantep Valisi Davut Gül atandı!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2023 09:36
İçişleri Bakanlığına atanan Ali Yerlikaya'nın boşalan koltuğuna getirilen isim belli oldu. Gaziantep Valisi Davut Gül, Başkan Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Valisi olarak atandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti’de istifa depremi!
İYİ Parti'de istifa depremi!
İstanbul Valisi Davut Gül oldu
İstanbul Valisi Davut Gül oldu
İşte MİT’in yeni başkanı...
İşte MİT’in yeni başkanı...
Yeni dönemin ilk Kabine toplantısı bugün!
Yeni dönemin ilk Kabine toplantısı bugün!
A Haber sel bölgesinde
A Haber sel bölgesinde
HÜDA-PAR Genel Başkan Yapıcıoğlu A Haber’de
HÜDA-PAR Genel Başkan Yapıcıoğlu A Haber'de
CHP’de kafalar pırıl pırıl
CHP'de kafalar pırıl pırıl
Musa Avsever geçici Genelkurmay Başkanı!
Musa Avsever geçici Genelkurmay Başkanı!
Kılıçdaroğlu’ndan skandal savunma
Kılıçdaroğlu'ndan skandal savunma
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ipler atıldı!
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ipler atıldı!
AK Parti’nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş
CHP’de başkanlık yarışı mı?
CHP'de başkanlık yarışı mı?
Daha Fazla Video Göster