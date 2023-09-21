İstanbul Valiliği şehirde yaşayan Suriyelileri uyardı! Kayıtlı şehre dönüş için son tarih 24 Eylül

İstanbul Valiliği, megakent'te yaşayan ancak kayıtları başka illerde bulunan Suriyelilere uyarı yaptı. 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği, sürenin uzatılmayacağı vurgulandı.

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