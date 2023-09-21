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İstanbul Valiliği şehirde yaşayan Suriyelileri uyardı! Kayıtlı şehre dönüş için son tarih 24 Eylül

A Haber
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Giriş: 21.09.2023 09:23
İstanbul Valiliği, megakent'te yaşayan ancak kayıtları başka illerde bulunan Suriyelilere uyarı yaptı. 24 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiği, sürenin uzatılmayacağı vurgulandı.
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Kayıtlı şehre dönüş için son tarih 24 Eylül!
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