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İstanbul trafiğinde son durum

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Giriş: 12.01.2022 08:46
Son dakika haberi... İstanbul'da saah saatlerinde fırtına etkili oldu. Megakentte etkili olan yağmur yerini kar yağışına bırakacak. Hava durumu trafiği de etkiliyor. Peki son durum ne? Trafikte yoğunluk ne kadar? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.

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