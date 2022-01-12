12 Ocak 2022, Çarşamba
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İstanbul trafiğinde son durum
Son dakika haberi... İstanbul'da saah saatlerinde fırtına etkili oldu. Megakentte etkili olan yağmur yerini kar yağışına bırakacak. Hava durumu trafiği de etkiliyor. Peki son durum ne? Trafikte yoğunluk ne kadar? A Haber muhabiri Erdal Kuruçay detayları aktardı.