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İstanbul Sultangazi’deki orman yangını kontrol altına alındı: Yaklaşık 10 dönüm alan kül oldu

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Giriş: 24.09.2023 21:04
İstanbul Sultangazi Kent Ormanı’nda alevler yükseldi. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, yangının çıktığı bölgede kimliği belirsiz kişilerin görüldüğü iddia edildi. Alevlere teslim olan ormandaki yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Felaketin sonucu yangın söndürüldükten sonra gün yüzüne çıktı. Yaklaşık 10 dönüm alan kül olduğu görüldü.
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