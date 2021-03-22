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İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber'de Avrupalı devletleri tek tek örnek gösterdi

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Giriş: 22.03.2021 22:41
Güncelleme:22.03.2021 22:41
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin yorumlarda bulundu. Genç "İstanbul Sözleşmesi içerisinde inancımızla asla uyuşmayacak hatta toplumsal çözülmeye sebep olacak bir takım şeyler var. O yüzden istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber'de Avrupalı devletleri tek tek örnek gösterdi
İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi? Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç A Haber'de Avrupalı devletleri tek tek örnek gösterdi
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