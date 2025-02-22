İstanbul Sibirya soğuklarına teslim! Kar yağışı kaç gün daha sürecek? A Haber ekipleri sahada

İstanbul'da kar yağışı 4. gününe girerken, kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürüyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Üsküdar'dan, Kadir Mercan ise Eyüpsultan'dan son durumu aktardı. Yollarda tuzlama çalışmaları devam ederken, Valilik özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Sürücülere kar lastiği ve zincir takmaları çağrısı yapılırken, Meteoroloji İstanbul’un bazı ilçeleri için "sarı kodlu" alarm verdi.

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