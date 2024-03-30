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"İstanbul Sevdası" için özel şarkı: Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 30.03.2024 16:06
Güncelleme:30.03.2024 16:14
AK Parti Gençlik Kolları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sevdasını konu alan özel bir şarkı hazırladı. Başkan Erdoğan, Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul programında “Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi?” dillere donanan şarkıyı dinledi.
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