30 Mart 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
"İstanbul Sevdası" için özel şarkı: Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi?
AK Parti Gençlik Kolları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sevdasını konu alan özel bir şarkı hazırladı. Başkan Erdoğan, Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul programında “Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi?” dillere donanan şarkıyı dinledi.