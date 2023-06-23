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İstanbul otogarında Kurban Bayramı yoğunluğu! Bayram tatili için ek sefer

A Haber
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Giriş: 23.06.2023 13:45
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. İstanbul büyük göçe hazırlanıyor. Bayram tatilini il dışında geçirmek isteyenler, otogara akın etti. A Haber muhabiri Hande Bayraktar İstanbul otogarındaki son durumu anlattı.
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