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İstanbul olimpiyat şehri olacak
İSTANBUL OLİMPİYAT ŞEHRİ OLACAK
Göreve gelir gelmez "Olimpik Şehir İstanbul! Hedef 2036!" sloganıyla İstanbul olimpiyatları kazanmış gibi çalışmaya başlanacak.
İSTANBUL ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN BAŞKENTİ OLACAK
Olimpiyat oyunları için gerekli olan su sporları merkezi, uluslararası jimnastik merkezi gibi tesisler planlı bir inşaat süreci ile 5 sene içerisinde tamamlanacak. Her yaştan genç bu olimpik çatı altında birleştirilerek İstanbul olimpiyatlara tam hazır hale getirilecek.
39 İLÇEYE SPOR TESİSLERİ
964 mahalleye herkesin yürüyerek ulaşabileceği açık/kapalı tesisler ucuz veya ücretsiz şekilde hizmete alınacak. Her ilçenin bir spor branşıyla anılmasını sağlanacak.
Her branşta İstanbul Cup düzenlenecek.
AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE DESTEK VERİLECEK
Çok fonksiyonlu açık spor alanları kurulacak. Bu tesisler bulundukları mahallenin varsa amatör spor kulüpleriyle birlikte çalıştırılacak, işletilecek ve onlara destek sağlanacak.