İstanbul olası büyük depreme ne kadar hazır?

İstanbul'da olası büyük bir depremin hazırlıkları sürüyor. Megakent'te kentsel dönüşüm bütün hızıyla devam ederken, eski binalar ise büyük risk oluşturuyor. Muhabirimiz Esra Keskin de deprem uzmanı ve inşaat mühendisi eşliğinde İstanbul sokaklarını dolaştı, yapılardaki tehlikeyi yerinde görüntüledi.