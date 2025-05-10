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İstanbul nasıl dönüşecek? İstanbul depreme nasıl dirençli hale gelecek?

İstanbul nasıl dönüşecek? İstanbul depreme nasıl dirençli hale gelecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 11:32
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 600 bin konut var.” dedi. Peki İstanbul depreme nasıl dirençli hale gelecek? Detayları A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca’nın konuğu olan inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan değerlendirdi. İSTANBUL NASIL DÖNÜŞECEK? - İSTANBUL'DA 8 MİLYON 70 BİN EV VE İŞ YERİ BULUNUYOR - YAPILARIN 3 MİLYON 393 BİNİ 2000 YILI VE ÖNCESİ İNŞA EDİLDİ - İSTANBUL'DAKİ YAPILARIN YÜZDE 60'I GÜVENLİ - ACİL DÖNÜŞMESİ GEREKEN 600 BİN KONUT VAR
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İstanbul nasıl dönüşecek? İstanbul depreme nasıl dirençli hale gelecek?
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