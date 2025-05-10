İstanbul nasıl dönüşecek? İstanbul depreme nasıl dirençli hale gelecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 600 bin konut var.” dedi. Peki İstanbul depreme nasıl dirençli hale gelecek? Detayları A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca’nın konuğu olan inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan değerlendirdi. İSTANBUL NASIL DÖNÜŞECEK? - İSTANBUL'DA 8 MİLYON 70 BİN EV VE İŞ YERİ BULUNUYOR - YAPILARIN 3 MİLYON 393 BİNİ 2000 YILI VE ÖNCESİ İNŞA EDİLDİ - İSTANBUL'DAKİ YAPILARIN YÜZDE 60'I GÜVENLİ - ACİL DÖNÜŞMESİ GEREKEN 600 BİN KONUT VAR

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