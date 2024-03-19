İstanbul "Murat Kurum" mu diyecek "Ekrem İmamoğlu" mu? Kıran kırana yarış! Kamuoyu Araştırmacısı A Haber'de anlattı

Yerel seçimler için son düzlüğe girildi. Hangi ilde hangi aday kazanmaya daha yakın? İstanbul'da anketlerde son durum ne? Son 10 günde ne değişecek? Kamuoyu Araştırmacısı – İletişimci Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında büyükşehirlerin analizini yaptı.

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