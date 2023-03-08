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İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

DHA
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Giriş: 08.03.2023 11:59
İstanbul merkezli 8 ilde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Baskınlarda 25 şüpheli yakalandı.
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