23 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İstanbul merkezli 9 ilde suç örgütlerine darbe: 42 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli 9 ilde suç örgütlerine darbe: 42 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde suç örgütlerine darbe: 42 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2025 08:35
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda elebaşları yurt dışında olan organize suç örgütü üyesi 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacak” diyerek mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul merkezli 9 ilde suç örgütlerine darbe: 42 şüpheli yakalandı
CHP’nin 39. Olağan Kurultayı da davalık oldu!
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı da davalık oldu!
Gazze’nin sesi A Haber katil İsrail’in hedefinde
Gazze’nin sesi A Haber katil İsrail’in hedefinde
288 milyonluk lüks araç operasyonu
288 milyonluk lüks araç operasyonu
Ev fiyatındaki fahiş artışa 150 bin TL ceza
Ev fiyatındaki fahiş artışa 150 bin TL ceza
Bir yanda 5 kişinin katili, diğer yanda ’korku evi’ işkencesi
Bir yanda 5 kişinin katili, diğer yanda 'korku evi' işkencesi
81 ili kapsayan yeni konut seferberliği!
81 ili kapsayan yeni konut seferberliği!
Gazze’nin sesi A Haber, İsrail’in hedefinde!
Gazze'nin sesi A Haber, İsrail'in hedefinde!
Erdoğan körfez turunun son ayağı Umman’da!
Erdoğan körfez turunun son ayağı Umman'da!
İstanbul merkezli 9 ilde suç örgütlerine darbe!
İstanbul merkezli 9 ilde suç örgütlerine darbe!
Soykırımcılar A Haber’i susturamaz!
Soykırımcılar A Haber'i susturamaz!
Başkan Erdoğan’ı Umman’ın girişinde jetler karşıladı
Başkan Erdoğan'ı Umman'ın girişinde jetler karşıladı
Başkan Erdoğan’dan Umman Sultanı El Said’e Togg hediyesi
Başkan Erdoğan’dan Umman Sultanı El Said’e Togg hediyesi
Daha Fazla Video Göster