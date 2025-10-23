23 Ekim 2025, Perşembe
İstanbul merkezli 9 ilde suç örgütlerine darbe: 42 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda elebaşları yurt dışında olan organize suç örgütü üyesi 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacak” diyerek mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.