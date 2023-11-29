İstanbul merkezli 9 ilde Forex dolandırıcılarına operasyon: 11 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde 'forex' yatırımı adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş?ın da olduğu öğrenildi.