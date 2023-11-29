29 Kasım 2023, Çarşamba
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İstanbul merkezli 9 ilde Forex dolandırıcılarına operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli 9 ilde 'forex' yatırımı adı altında dolandırıcılık yapanlara yönelik yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında kripto para firmasının sahibi Yavuz Usta ile firmanın reklam yüzü Ece Pulaş?ın da olduğu öğrenildi.