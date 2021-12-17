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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli gözaltında

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Giriş: 17.12.2021 13:39
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon yapıldı. 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul, Aydın, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Tekirdağ'da 20 FETÖ şüphelisine yönelik eş zamanlı operasyon  gerçekleştirildi. 5'i aktif kamu personeli olmak üzere 18 kişi yakalandı. Gözaltındakilerin örgütün yapılanmasından sorumlu oldukları kendi adlarına olmayan GSM numaraları üzerinden Bylock kullandıkları da tespit edildi.
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