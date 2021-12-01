İstanbul merkezli 6 ilde suç örgütü operasyonu: 26 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 10 kilogram bandrolsüz tütün, bin 800 adet makaron, 45 kartuş, 35 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.