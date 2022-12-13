13 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul merkezli 6 ilde DHKP-C operasyonu! CHP raporundaki isim de var

İstanbul merkezli 6 ilde DHKP-C operasyonu! CHP raporundaki isim de var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2022 10:32
İstanbul merkezli 6 ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenlendi. 22 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında CHP'nin "tutuklu gazeteciler" raporunda yer alan kritik isim de var. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
6 ilde DHKP-C operasyonu
6 ilde DHKP-C operasyonu
Ara, Bul, Yok Et!
Ara, Bul, Yok Et!
2 ana başlıkta yeni müjde
2 ana başlıkta yeni müjde
Kabine sonrası önemli açıklamalar
Kabine sonrası önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan Bahçeli’yi ziyaret edecek
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret edecek
Mali suçlarla mücadele
Mali suçlarla mücadele
Erdoğan ve Bahçeli’den kritik zirve
Erdoğan ve Bahçeli’den kritik zirve
Yanardağ’dan İmamoğlu’na yeni ayar
Yanardağ'dan İmamoğlu'na yeni ayar
Bakan’dan ’Suriyelilerin geri dönüşü’ açıklaması
Bakan'dan 'Suriyelilerin geri dönüşü' açıklaması
Eski CHP’li Sevigen’den flaş ’128 milyar dolar’ iddiası
Eski CHP'li Sevigen'den flaş '128 milyar dolar' iddiası
Kabine sonrası kritik açıklamalar
Kabine sonrası kritik açıklamalar
İşte 2023 burs-kredi miktarı
İşte 2023 burs-kredi miktarı
Daha Fazla Video Göster