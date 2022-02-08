İstanbul merkezli 13 ilde sosyal medya hesaplarını ele geçirenlere operasyon: 37 gözaltı kararı! 400 bin liralık vurgun yapan şebeke çökertildi

İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkleriyle ele geçiren ve mağdur kişilere bir ‘borsa’ uygulaması üzerinden yüklü miktarda para vaadiyle vurgun yapan şebeke çökertildi. Siber polisince düzenlenen operasyonlarda aranan 37 şüphelinin büyük bir kısmının yakalandığı belirtildi.