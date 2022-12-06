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İstanbul merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu! Emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 35 şüpheli yakalandı

A Haber
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Giriş: 06.12.2022 13:19
İstanbul merkezli birçok ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. İki farklı operasyonda, toplam 35 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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