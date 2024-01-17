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İstanbul kentsel dönüşüme hazırlanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 12:03
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bilgilendirme TIR'ları, İstanbul'da, kentsel dönüşüm kampanyalarının tanıtımına başladı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ayrıntıları aktardı.
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