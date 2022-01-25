25 Ocak 2022, Salı
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İstanbul kara teslim! Vatandaşlar saatlerdir yolda mahsur kaldı
Cuma günü akşam saatlerinde başlayan aralıklarla devam eden ve pazartesi günü etkisini arttıran kar yağışı İstanbul'u teslim aldı. İBB karla mücadelede etkisiz kalınca vatandaşlar saatlerdir yollarda mağdur oldu.