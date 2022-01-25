İstanbul kara teslim! İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu: Yolda kalan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz

SON DAKİKA… İstanbul’daki yoğun kar yağışı sonrası AK Partili belediyeler vatandaşa hizmet için seferber oldu. A Haber’e flaş açıklamalar yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Esenler Kültür Merkezi restoranımızda sıcacık çay ve çorbalarımız ikram olarak hazır. Yolda kalan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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