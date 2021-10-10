10 Ekim 2021, Pazar
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İstanbul için kuraklık uyarısı! Milyonlarda susuzluk korkusu
İstanbul'daki su sorunu her geçen gün artıyor. Istranca’nın dereleriyle Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki kuraklık milyonları korkuttu. Trakya Platformu Kırklareli Dönem Sözcüsü Göksal Çidem, tükenen su kaynaklarının yanı sıra ekolojik tahribata bağlı temiz hava dengesini bozulacağı uyarısında bulundu.