07 Haziran 2022, Salı
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İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara ilk yolculuk yapıldı
İstanbul Havalimanı'ndan ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı. Uzun yıllardır hac farizasını bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı. Uğurlamaya 286 hacı adayının yanı sıra yakınları da katıldı. Kutsal topraklara giden kafilenin duygu dolu anları işte böyle görüntülendi...