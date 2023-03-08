İstanbul Havalimanı’ndan bir gurur daha: En keyifli ve en temiz seçildi

İstanbul Havalimanı bir başarıya daha imza attı. Uluslararası havalimanları konseyi tarafından 465 bin kişiye yapılan anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alarak genel kalite ödülüne layık görüldü. İşte detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN