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İstanbul Havalimanı’ndan bir gurur daha: En keyifli ve en temiz seçildi

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Giriş: 08.03.2023 09:09
İstanbul Havalimanı bir başarıya daha imza attı. Uluslararası havalimanları konseyi tarafından 465 bin kişiye yapılan anket sonucuna göre İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanları arasında  yer alarak genel kalite ödülüne layık görüldü. İşte detaylar…
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