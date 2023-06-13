İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor! Bir günde bin 794 iniş kalkış sayısına ulaşıldı

İstanbul Havalimanı 11 Haziran günü bin 794 iniş ve kalkış ile tüm zamanların en yüksek uçuş rekoruna imza attı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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