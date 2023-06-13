13 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor! Bir günde bin 794 iniş kalkış sayısına ulaşıldı

İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor! Bir günde bin 794 iniş kalkış sayısına ulaşıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2023 09:09
İstanbul Havalimanı 11 Haziran günü bin 794 iniş ve kalkış ile tüm zamanların en yüksek uçuş rekoruna imza attı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor!
İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor!
Ankara’da İsveç için kritik toplantı!
Ankara’da İsveç için kritik toplantı!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu...
Başkan Erdoğan böyle karşılandı
Başkan Erdoğan böyle karşılandı
CHP kulisleri yangın yeri...
CHP kulisleri yangın yeri...
Erdoğan ve Aliyev’den zafer kutlaması
Erdoğan ve Aliyev'den zafer kutlaması
CHP’li vekilden şehit cenazesinde provokasyon
CHP'li vekilden şehit cenazesinde provokasyon
Yargıtay’dan AYM’ye HDP çağrısı
Yargıtay'dan AYM'ye "HDP" çağrısı
CHP’de değişim mümkün mü?
CHP'de değişim mümkün mü?
Rusya’ya gözdağı tatbikatı mı?
Rusya'ya gözdağı tatbikatı mı?
İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor!
İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor!
Önemli görüşme! İlk görüntüler geldi
Önemli görüşme! İlk görüntüler geldi
Daha Fazla Video Göster