İstanbul Havalimanı’nda ramazan coşkusu! Ramazan kültürü yolculara tanıtıldı

11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte, İstanbul Havalimanı da renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Terminalde kurulan 'ramazan köyü' ile "nerede o eski ramazanlar" diyenler, nostaljik bir yolculuğa çıkarıldı.

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