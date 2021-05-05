İstanbul Havalimanı’nda 'hasta taklidiyle' VIP göçmen kaçakçılığı: Maske indi oyun ortaya çıktı

'VIP Hizmet' formülüyle bazı göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin ameliyat kamuflajı İstanbul Havalimanı pasaport polisine takıldı. Türkiye'ye giriş izni olmayan kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurda sokup buradan Avrupa'ya ameliyat oldu bahanesiyle yüzleri sarılı bir şeklide sahte pasaportlara kaçıran insan kaçakçılarını polisin dikkati sayesinde yakalandı.