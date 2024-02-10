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İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! Yeni sisteme tam not 😊

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Giriş: 10.02.2024 18:44
İstanbul Havalimanı'na 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu sistem dünyada sadece ABD'de var, Avrupa'da yok. Türkiye'de açtığımızda Avrupa'da ilk olacak" dedi.
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