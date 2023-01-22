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İstanbul Havalimanı'na metro

A Haber
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Giriş: 22.01.2023 15:27
Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, bugün hizmete girdi. Günde 800 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro hattı, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek.  Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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