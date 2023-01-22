22 Ocak 2023, Pazar
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İstanbul Havalimanı'na metro
Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, bugün hizmete girdi. Günde 800 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro hattı, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.