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İstanbul Havalimanı Avrupa’da birinci! Uçuş ağı 131 ülkede 346 nokta

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 05.07.2024 09:05
2024 havalimanı endüstrisi bağlantı raporuna göre, İstanbul Havalimanı "doğrudan bağlantı" sağlayan havalimanları arasında Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Uçuş ağımız 131 ülkede 346 noktaya ulaştı" dedi.
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