İstanbul haftaya trafik yoğunluğuyla başladı! Yoğunluk yüzde 67’te ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı. Sabah saatlerinden itibaren kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Son gelişmeleri A Haber canlı yayınında A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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