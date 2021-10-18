18 Ekim 2021, Pazartesi
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İstanbul haftaya trafik yoğunluğuyla başladı! Yoğunluk yüzde 67’te ulaştı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67'ye ulaştı. Sabah saatlerinden itibaren kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arterler ve caddelerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Son gelişmeleri A Haber canlı yayınında A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.