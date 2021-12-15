15 Aralık 2021, Çarşamba
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İstanbul güne nasıl başlıyor? İstanbul'da sabah trafiği nasıl?
Son dakika haberine göre… Yağışlı hava İstanbul’da etkisini giderek artırıyor. Olumsuz hava koşulları trafiği de olumsuz yansıyor. Trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesinde seyrederken vatandaşlar okullarına ve işlerine ulaşmakta güçlük çekti. İstanbul’da yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.