İstanbul güne nasıl başlıyor? Gizli buzlanmaya dikkat

İstanbul güneşli ama soğuk bir güne uyandı. Buzlanma tehlikesi olan bölgelerde dikkat siz sürücülerin karıştığı kazalar bazı yollarda trafiğe sebep oldu. İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN