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İstanbul güne nasıl başlıyor? Gizli buzlanmaya dikkat

A Haber
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Giriş: 31.03.2023 08:48
İstanbul güneşli ama soğuk bir güne uyandı. Buzlanma tehlikesi olan bölgelerde dikkat siz sürücülerin karıştığı kazalar bazı yollarda trafiğe sebep oldu. İstanbul trafiğindeki son durumu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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