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İstanbul finansın merkezi oluyor! Dev eser hizmete girecek

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 10:54
Türkiye yüzyılı vizyonunun çatısını oluşturan projeler hayata geçiriliyor. İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı da bugün açılacak. 65 milyarlık merkezin açılışını Başkan Erdoğan yapacak. Ekonominin nabzı artık İstanbul'da atacak. Finans Merkezi'nde ofis alanı 1,3 milyon metrekare olacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan değerlendirdi.
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