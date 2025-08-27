27 Ağustos 2025, Çarşamba
İstanbul Emniyeti’nden suç çetelerine operasyon! Ele geçirilenler sergileniyor
İstanbul Emniyeti’ne bağlı ekipler 7 ilçede "kurşunlama, yağma, tehdit" suçlarına karışanlara yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilenler ise İstanbul Emniyeti’nde sergileniyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.