İstanbul Emniyeti'nden suç çetelerine operasyon! Ele geçirilenler sergileniyor
İstanbul Emniyeti’nden suç çetelerine operasyon! Ele geçirilenler sergileniyor

İstanbul Emniyeti’nden suç çetelerine operasyon! Ele geçirilenler sergileniyor

Giriş: 27.08.2025 12:04
İstanbul Emniyeti’ne bağlı ekipler 7 ilçede "kurşunlama, yağma, tehdit" suçlarına karışanlara yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilenler ise İstanbul Emniyeti’nde sergileniyor. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
