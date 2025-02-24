24 Şubat 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İstanbul Emniyeti'nden film gibi operasyon! AVM'de nefes kesen takip
İstanbul Emniyeti’nden film gibi operasyon! AVM’de nefes kesen takip

İstanbul Emniyeti'nden film gibi operasyon! AVM'de nefes kesen takip

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.02.2025 12:59
Son dönemde yurt dışı numaralardan arayarak vatandaştan tehditle para isteyen şüpheliler bu kez baltayı taşa vurdu. Haraç almak istedikleri adamın oğluna tuzak kuran dolandırıcılar polisin operasyonuyla nasıl yakalandı? Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Emniyeti’nden film gibi operasyon! AVM’de nefes kesen takip
Film gibi operasyon! AVM’de nefes kesen takip
Film gibi operasyon! AVM'de nefes kesen takip
Kısmi af mı çıkacak?
Kısmi af mı çıkacak?
PKK’ya tasfiye çağrısı ne zaman?
PKK'ya tasfiye çağrısı ne zaman?
Başkan Erdoğan: Müzakerelere ev sahipliği yapalım
Başkan Erdoğan: Müzakerelere ev sahipliği yapalım
Lavrov’dan Türkiye’ye resmi ziyaret
Lavrov'dan Türkiye'ye resmi ziyaret
16 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon
16 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon
MYK ve MKYK’da kimler var?
MYK ve MKYK’da kimler var?
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara’da
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara’da
Le Point’ten Başkan Erdoğan’a övgü
Le Point’ten Başkan Erdoğan’a övgü
Başkan Erdoğan Lavrov’u kabul edecek
Başkan Erdoğan Lavrov’u kabul edecek
Hain yapılanma belgelendi!
Hain yapılanma belgelendi!
Kağızman Belediyesi’ne yeni görevlendirme
Kağızman Belediyesi’ne yeni görevlendirme
Daha Fazla Video Göster