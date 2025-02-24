24 Şubat 2025, Pazartesi
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İstanbul Emniyeti'nden film gibi operasyon! AVM'de nefes kesen takip
Son dönemde yurt dışı numaralardan arayarak vatandaştan tehditle para isteyen şüpheliler bu kez baltayı taşa vurdu. Haraç almak istedikleri adamın oğluna tuzak kuran dolandırıcılar polisin operasyonuyla nasıl yakalandı? Ayrıntıları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.