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İstanbul Diyarbakır otobüsü Gaziantep’te kaza yaptı! Katliam gibi kaza: 16 ölü | Olay yerinden görüntüler

A Haber
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Giriş: 20.08.2022 13:32
Son dakika haberi... Gaziantep'den kahreden haber geldi. Katliam gibi trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Gaziantep Valisi Gül, "Vefat eden vatandaşlarımızın aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var." ifadelerini kullandı. Öte yandan otobüste İstanbul'dan Diyarbakır'a giden 35 yolcu bulunuyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da kazayla ilgili açıklama geldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, 2 meslektaşının da hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detayları anlatırken canlı yayında gözyaşlarını tutamadı, boğazı düğümlendi. İşte olay yerinden korkunç kareler...
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İstanbul Diyarbakır otobüsü...
İstanbul Diyarbakır otobüsü...
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