İstanbul depreme ne kadar hazır? Japon deprem uzmanı uyardı: Marmara’da her an deprem olabilir olacak deprem en az 7,5 büyüklüğünde

Türkiye 2 gündür adeta beşik gibi sallanıyor. Çanakkale, Kahramanmaraş, Hatay ve Muğla merkezli, en küçüğü 4 büyüklüğündeki depremler birçok ilde hissedildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban ve Japon deprem uzmanı aktardı. İşte o önemli uyarılardan detaylar…

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