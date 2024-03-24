İstanbul depreme ne kadar hazır? Acil dönüştürülmesi gereken 600 bin konut var

İstanbul için bir deprem uyarısı da The Economıst'ten geldi. İngiliz dergisinde, İstanbul’da 2 milyon 400 bin kişinin risk altında olduğu ve acil dönüşmesi gereken 600 bin konut olduğu yazıldı. Peki istanbul depreme ne kadar hazır? Kentsel dönüşüm yeterli mi? Deprem uzmanları bu analizi A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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