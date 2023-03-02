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İstanbul DEPREME hazır mı? Hangi ilçeler RİSKLİ? Avcılar, Beylikdüzü... Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 12:32
Asrın felaketi akıllara İstanbul'da beklenen büyük İstanbul depremini getirdi. Peki megakent olası bir felakete ne kadar hazır? Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı riskli ilçeleri tek tek harita üzerinde anlattı.
İstanbul depreme hazır mı? İSTANBUL DEPREME HAZIR MI?

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İstanbul depreme hazır mı?
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