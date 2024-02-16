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İstanbul dahil 8 ile sarı kodlu alarm! Hafta sonu Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.02.2024 11:42
Güncelleme:16.02.2024 11:44
İstanbul'da yağışlı hava hakim. Kar yağışı bekleniyor mu, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan meteorolojisi mühendisi Güven Özdemir verdi.
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