İstanbul dahil 8 ile sarı kodlu alarm! Hafta sonu Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da yağışlı hava hakim. Kar yağışı bekleniyor mu, hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan meteorolojisi mühendisi Güven Özdemir verdi.

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